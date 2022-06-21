Camide pes dedirten hırsızlık

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Çarşı Camii'nde meydana geldi. Cami avlusunda bir süre dolaşan şüpheli şahıs, öğle namazının başlamasını fırsat bilerek çantayı çalıp bölgeden uzaklaştı.

Caminin penceresindeki sinekliği açan hırsız, camın önüne bırakılan ve içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik kartı bulunan el çantasını uzanarak çaldı.

Şüpheli şahıs olaydan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Namazı bitince durumu fark eden cemaat ise bu kadarına da pes dedi.

Polis ekipleri, hırsızlık yapan şahıs hakkında inceleme başlattı.

Müberra Çelebi

