Camide şüpheli ölüm

Sabah 06.00 sularında Beyoğlu'na bağlı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Camiiye giden vatandaşlar, yan taraftaki Hamam Sokağı'nda yerde bir erkeğin hareketsiz hâlde yattığını gördü. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, 50'li yaşlardaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda kırıklar tespit edildi. Ceset hastane morga kaldırıldı. Vakayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.