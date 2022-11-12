Camilerde çalmadık musluk bırakmayan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri son günlerde camilerden sürekli musluk çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde camilerden farklı günlerde toplam 64 adet musluk çalan şahsı tespit ederek yakaladı. Yakalanan hurdacı olduğu tespit edilen Hazar U. isimli şahıs, işsiz olduğunu ve bu yüzden camilerden musluk çalarak toplamda 2 bin TL'ye bu muslukları hurdacıya sattığını ifadesinde itiraf etti. Gözaltına alınan Hazar U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hayati Kanat

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