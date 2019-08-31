İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı

Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı
Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Aydın'da Bey Camii'nde dün cuma namazı sonrası cemaat bağış kutusuna kağıt para attı. Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için cemaatle birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii'nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt araların olmadığını görünce durumdan şüphelenip olayı polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir şahsın cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çaldığı tespit edildi. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.