İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Caminin sadaka kutusundaki paraları çaldılar

Caminin sadaka kutusundaki paraları çaldılar
Caminin sadaka kutusundaki paraları çaldılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdikleri camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Caminin sadaka kutusundaki paraları çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan caminin girişinde bulunan sadaka kutusundaki paraların çalındığını gören cami imamı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, sadaka kutusundaki paraların M.G. ve B.G. isimli şahısların çaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Derince İlçe emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan şahısların, sadaka kutusundaki paraları çalma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameraya yansıyan olayda, şahısların içeri girdikten sonra sadaka kutusunun kapağını açtığı görülüyor. Şahıslar sadaka kutusundaki paraları aldıktan sonra camiden dışarı çıkıyor.

Mustafa Taşören
 

İLGİLİ HABER
Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada Tezgahın öbür tarafına atlayıp para çaldı: Soğukkanlı hırsız kamerada
İLGİLİ HABER
Hırsızlık yaparken kızına gözcülük yaptıran kadın önce kameralara, sonra polise yakalandı Hırsızlık yaparken kızına gözcülük yaptıran kadın önce kameralara, sonra polise yakalandı
İLGİLİ HABER
Bahçelievlerde hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada Bahçelievler’de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.