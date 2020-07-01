Çamırdık göleti yeniden su tutuyor

Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''Çamırdık köyümüzde yaşayan vatandaşların istediği göletinin bakım ve onarımı Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapıldı. Göletin yeniden su tutmaya başladığını görmek bizleri mutlu etti. Köylülerimizin ekonomik açıdan rahatlaması ve sulu tarım yapması için oldukça önemli olan bu projenin bitirilmesinde emeği olan, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz'a, Genel Sekreterimiz ve tüm emeği geçenlerden rabbim razı olsun. AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte göletin su kanallarını temizleme ve borulama çalışmasını yapan Köy muhtarımız ve köy sakinlerini çalışmalarında ziyaret ettik. Bölgemize hayırlı olsun'' dedi.

Yunus Daşdemir