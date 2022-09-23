Camiye elinde kazma ve ayakkabıyla giren Rus turist sınır dışı edildi

Olay, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Çetin Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayarak camiye giren ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da eline alarak ayakkabıyla camiye girdi.

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi.



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