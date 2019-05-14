Camiye giderken kaza geçiren genç, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da 2 Nisan'da Halıkent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Miraç Kandili akşamı camiye giderken elektrikli bisikletiyle kaza geçiren Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Taha Ayvalı başını yere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Ayvalı, tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ayvalı 41'inci günde yaşam mücadelesini kaybetti. Ayvalı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanırken, mensubu olduğu taraftar grubu Ultraslan Isparta Lise Grubu bir taziye mesajı yayımladı.

Ultraslan Lise Grubu mesajda, "Taha kardeşimizi kaybettik. Ailesi, sevenleri ve Ultraslan Isparta Lise Grubu, başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Kardeşimizin mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Feti Kılıç

