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Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı

Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı

İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim’e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı - Tıkla İzle

Olay, dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü. Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere ‘bu kadarına pes' dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yusuf Eker
 

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