Camız firarda

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda camız, bulunduğu kamyonetten kaçtı. Sahiplerinin kovaladığı camız, kent merkezine indi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan camız, bazı yerlerde trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaçarak Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle'ye gelen camız, burada da kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Polis ekipleri de camızın bulunduğu caddeden geçen araçları durdurarak, şoförleri uyardı.

Geceyi okulun bahçesinde geçirdi

Kaçan camız daha sonra Melikgazi ilçesine bağlı Farabi Caddesi üzerinde bulunan bir ortaokulun bahçesine girerek gece boyu içeride kaldı. Daha sonra okula gelen görevlilerin hayvanı fark ederek haber vermesi üzerine Melikgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler okula geldi. Kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre boyunca kentin farklı mahallelerini gezen camıza, ekipler müdahale etti. Sakinleştirici iğne ile vurulan camız, bayıldıktan sonra çekiciye yüklenerek ahırına götürüldü.

Hayvanın sahibi camızın macerasına inanamadı

Dün akşam 4 tane hayvanlarının kaçtığını ve 3 tanesini hemen bulduklarını söyleyen camızın sahibi Murat Ateş, “Biz 60 yıldır besicilik yapıyoruz. Bu bizde baba mesleği. Yeni aldığımız danaları ahıra alırken 4 tanesi kaçtı. 2 tanesini Hisarcık'ta yakaladık ahırımıza yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta. Birini havaalanında birini de yetkililerin yardımıyla okul bahçesinde bulduk. Bu durum para kaybedip, birkaç ay sonra kışlık ceketin içinde bulmak gibi bir şey. Ben bu hayvandan artık vazgeçmiştim. Birisi aradı ‘Gelin dananız burada' dedi. Biz de öyle bulduk” dedi.

Camıza cevher anlamına gelen 'Münüp' ismi koyuldu

Olayın ardından bulunan camıza 'Münüp' ismini koyduğunu söyleyen Ateş, "Bu olaydan sonra hayvanın ismi de ‘Münüp' olsun. Herkes bulduğu hayvanının adını böyle koysun çünkü Münüp, 'cevher' demek. Ben emniyetin bu kadar güzel çalıştığını bilmiyordum. Tüm emniyet yetkililerine teşekkür ederim. Belediyenin ekipleri benim hayvanımı buradan alıp çekiciye yüklediler. Melikgazi Belediyesi ve ekiplerine çok sevgiler sunuyorum” diye konuştu.

Eren Kan

