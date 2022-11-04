Camları patlayan okul servisindeki öğrenciler panik yaşadı

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Behçet Necatigil Sokak'ta, sabah saatlerinde, iddiaya göre işçi taşıyan bir otobüs dar alanda geri manevra yaparken, oradan geçen ve öğrenci taşıyan servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle içi öğrenci dolu olan servisin yan camları patladı. Çevredekilerin ve öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda şans eseri kimse yara almadı.

Bahadır Turgut

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