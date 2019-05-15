Camları silmek için iskeleye çıkan işçi asfalta çakıldı

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Doğan ve yanında bulunan 2 arkadaşı, 4 katlı apartmanın camlarını silmek için inşaat iskelesine çıktı. Bir süre iskelenin tepesinde çalışan işçilerden Fatih Doğan, dengesini kaybederek 4 kat yükseklikteki iskeleden asfalta çakıldı. Kanlar içerisinde yerde kalan Doğan'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Fatih Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince Doğan'ın iş arkadaşları, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri incele ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından inşaat iskelesi sökülürken, Fatih Doğan'dan yola akan kanlarının üzerine kum dökülerek kapatılmaya çalışıldı. Fatih Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih Çapkın