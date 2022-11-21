Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu: Ortaya güzel görüntüler çıktı

Ayın en güzel halini çekmeye çalışan bir çok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor kimi zamanda farklı programlar kullanıyor. İzmir'de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi. Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum bulundu. Bulutlu havada ayın doğumu timelpyse tekniği ile fotoğraflandı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni

Ahmet Faruk Sarıkoç

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