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Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kaldı

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kaldı
Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı.

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kaldı - Tıkla İzle

Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

Metin Başar
 

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