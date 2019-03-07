Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camii'nin yapımı tamamlandı. Yapımı 6 yıl süren cami, Regaip Kandili olan 7 Mart Perşembe günü açılacak.

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camii tamamlandı. Cami, Regaip Kandili'ne denk gelen 7 Mart Perşembe günü açılacak. Camide ilk ezan ise Perşembe sabahı okunacak. Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve yeniden Başkan Adayı olan Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurmuştu. İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da 6 yılda inşa edilen caminin hazırlığında sona gelindi.

Son hali görüntülenen caminin halıları yerleştirildi. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde tasarlanan cami, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olma özelliğini taşıyor. 6 minareli olan camide Türk İslam eserlerinin yer aldığı 11 bin metrekarelik bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde sanat galerisi bulunuyor. Cami kompleksinde aynı zamanda sanat atölyeleri, kütüphaneler, konferans salonları ve 3 bin 500 araç kapasiteli katlı otopark da mevcut.