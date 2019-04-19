İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çamlıca Camii'ni eleştiren Karamollaoğlu, 28 Şubat sürecinde de tartışmaların odağında yer aldı

Çamlıca Camii'ni eleştiren Karamollaoğlu, 28 Şubat sürecinde de tartışmaların odağında yer aldı
Çamlıca Camii'ni eleştiren Karamollaoğlu, 28 Şubat sürecinde de tartışmaların odağında yer aldı

Büyük Çamlıca Camii eleştirisiyle tepki toplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 28 Şubat sürecinde tartışmaların odak noktasında yer aldığı ortaya çıktı. Karamollaoğlu’nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu ile Ali Kalkancı'nın 28 Şubat sürecinden hemen önce 26 Eylül 1996’da Feraiz İlim ve Edep Vakfı’nı kurmuşlar ve vakıf 2006 yılında mahkeme kararıyla kapatılmıştı.

Temel Karamollaoğlu'nun Büyük Çamlıca Camii eleştirisi, kamuoyunda geniş tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasetçi, muhafazakar bir kitlenin temsilcisi olan Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii'ne yönelik sözlerini eleştirdi. Temel Karamollaoğlu'nun 28 Şubat sürecinde de tartışmaların odağında yer aldığı ortaya çıktı. 

Dönemin Refah Partisi Milletvekili Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu ve kızı Zeynep Karamollaoğlu'nun o dönemde tarikat lideri gibi gösterilen sahte şeyh Ali Kalkancı'nın müridi oldukları iddia edilmiş ancak Karamollaoğlu oğlu ve kızı hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra ise Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu ile Ali Kalkancı'nın 26 Eylül 1996'da Feraiz İlim ve Edep Vakfı'nı kurduğu ortaya çıkmıştı. 

Resmi Gazete'de 26 Eylül 1996 tarihinde yayınlanan ilanda "Feraiz İlim ve Edep Vakfı"'nın kurucuları arasında Ali Kalkancı, Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahid Karamollaoğlu da yer alıyor. Vakfin diğer kurucuları ise İsmail Ekrem Ergüney, Arif Kalkancı, Serhat Selçuk Tiritoğlu, Ayhan Canlıoğlu, Veli Dönmez ve Şevki Sönmez gibi isimler dikkat çekiyor. 

İlanda vakfın amacı ise “milletin köklü tarihi, dini ve sosyal kültürel ve iktisadi değerleri korumak, her sahada üstün vasıflı insanlar yetiştirmek, eğitim öğretim okullar, dershane, sağlık evleri, yurt pansiyon, misafirhane, kütüphane, spor salonları, yüzme havuzları ve dinlenme tesisleri kurmak ve kurulmasına yardım etmek” olarak sıralanıyor. 

Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı “Feraiz İlem ve Edep Vakfı” 24 Mart 2006 tarihinde mahkeme kararıyla kapatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.