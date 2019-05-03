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Çamlıca Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

Çamlıca Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı
Çamlıca Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi açılışı gerçekleştirilecek Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Saygıdeğer Cumhurbaşkanları, kıymetli Başbakanlar, değerli bakanlar, büyükelçiler, sevgili İstanbullular; aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Yurt dışından ülkemizi teşrif ederek bu sevinçli anımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize, şahsım, milletim adına hoş geldiniz diyorum. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan yüce Allah'a hamd-ü senalar ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camimizin İstanbul için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. Rabbim bize bu şehre damgamızı vurmayı nasip etti. İstanbul'a çeyrek asırdır hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. Gecemizi gündüzümüze katarak İstanbul için çalışacağız. İstanbul sevdalıları için koltukların hiçbir önemi yoktur.

"Allah`ın mescitlerini, ancak Allah`a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah`tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." diyor Allah u Teala ayetinde.

Burası sadece bir cami değil aynı zamanda bir külliye. Büyük Çamlıca Camii 350 bin metrekarelik alana inşa edildi.  

Camiler ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolüdür. İnşallah Çamlıca Camii İstanbul'un sembol eserlerinden biri olarak dolup taşmaya devam edecek'

Cihat yapıyorum diyerek kimse ibadethanelere saldıramaz. Bunun adı terördür.

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