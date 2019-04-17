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Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı

Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı
Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı

Çamlıca Camii’nin tamamlanması ile birlikte Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde hizmete girdi

Çamlıca, Üsküdar, Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltan hem de Çamlıca Camii'ne ulaşımı sağlayan tünelin açılmasıyla araç sürücüleri rahat bir nefes aldı. Libadiye'den tünele giren araçlar 3 dakika içerisinde Çamlıca Camii'sine ulaşımı sağlayabildi.

3 tüpten meydana gelen Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 690 metre. Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi kapsamında yapılan Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'ni kullanan sürücüler Çamlıca Tepesi'ne çıkmadan tepenin diğer ucuna ulaşabilecek.  

Mustafa Biçer

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