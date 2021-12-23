Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Büyük Türk bayrağı ile masalsı görüntüler oluşturan Çamlıca Camii'nin görüntüsü mest etti.

“İstanbul'a karşı kar çok güzel oldu”

Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , “Mevsimin ilk karı İstanbul'a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Bizde arkadaşlarla Çamlıca Tepesi'ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul'un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik