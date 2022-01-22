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Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Tıkla İzle

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran ve sabah da devam eden kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesi'ne gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Çamlıca'da oluşan manzara kendine hayran bıraktı.

Torunlarını gezdirmeye gelen Ayten Ö., ”Hava çok güzel torunu gezdirmeye çıkardık, güzel. Çocuklar çok mutlu oldu" dedi.

Çamlıca Tepesi'nde güvercinleri besleyen Emre Avcı ise, "Güvercinler geliyor, hava soğuk. Biz de elimizle beslemeye çalışıyoruz. Patates kızartması verdik. Hava bayağı soğuk, kuşlar da haliyle aç kalıyor. Biz de onları elimizde doyurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat - Metin Başar

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