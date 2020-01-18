Çamura batan şahsın yardım çığlığı

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bulunan İstaç Hafriyat Atıkları Müdürlüğü sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde kapalı olan tesise giren ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs hafriyat alanında demir hurdaları toplamaya başladı. Bir süre sonra çamura saplanan vatandaş yardım çığlıkları atmaya başladı. Çamurda çırpınarak yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu çamura saplanan vatandaş çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yardım çığlıkları kamerada

Hurda toplamak için girdiği çamura saplanarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamura saplanan vatandaşın yardım çığlığı attığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog

