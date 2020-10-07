Can Dündar'ın Bodrum'daki malikanesi ve Çengelköy'deki villasına el konuldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi. Mahkeme, Can Dündar'ın Ankara Çankaya'daki iki bağımsız bölümüne, Muğla Bodrum'da bulunan bir taşınmazına ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir taşınmazına el konulması kararı verdi. Ayrıca Dündar'ın banka hesaplarının tespitinin yapılacağı, tespit edilen vadeli veya vadesiz hesaplarına el konulacağı belirtildi.

EL KONULMA KARARI VERİLEN BODRUM'DAKİ MALİKANESİ VE ÇENGELKÖY'DEKİ VİLLASI GÖRÜNTÜLENDİ!

Öte yandan, Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan ve mahkeme tarafından el konulma kararı verilen malikanesi ile Üsküdar Çengelköy'de bulunan villası drone ile havadan görüntülendi. Dündar'ın Bodrum'da daha öncesinde orman arazisi üzerini işgal ederek havuz ve bahçe yaptırdığı ve kaçak olarak eklentiler yaptığı evinin kilitli olduğu gözlendi.