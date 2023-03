Can Erbesler: 'Önce iyi birey, iyi vatandaş sonra iyi futbolcu olmaları yönünde yetiştiriyoruz'

Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, D-Smart'ta yayınlanan 'Haftanın Konuğu' programına bu hafta Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler konuk oldu. Can Erbesler ilk olarak 7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Altınordu U12 Cup turnuvasını anlattı. Erbesler, "U12 Cup bu sene 8. kez gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle üç yıldır yapılamıyordu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerini ağırlıyoruz. 24 ülkeden 72 kulüp katılacak. Cevat Prekazi, Fatih Terim, Hamit Altıntop gibi isimler de bizlerle birlikte olacak. Çok renkli heyecan verici bir turnuva olmasını bekliyoruz. Bu seneki en önemli olay, 72 takımın A kulübü imzalı formaları gelecek. Bu formalar açık artırmayla satılacak. Ardından toplanan gelir deprem bölgesine aktarılacak. Yine bu sene ilk kez Güney Afrika'dan bir takım gelecek. Rusya'dan Zenit katılıyor. Çevredeki esnafa faydalı olacak, halkın iyi zaman geçirmesi sağlanacak. Bu turnuvayı, bir Türkiye projesi olan Altınordu'nun, bir Türkiye projesi olarak Avrupa'ya açılımı olarak görüyoruz. Organizasyon ücretsiz olacak. Yaklaşık 10 bin-12 bin seyirci bekliyoruz" dedi.

"Antrenörlerimizi, Avrupa'ya eğitime gönderiyoruz"

Altınordu'nun yurt dışı ile olan entegresini ve projelerini anlatan Can Erbesler, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt dışı ile sürekli temas halindeyiz. Antrenörlerimizi, Avrupa'ya eğitime gönderiyoruz. Hem yabancı dillerini geliştiriyorlar, hem de oradaki üst düzey antrenörlerin tecrübelerinden yararlanıyorlar. Aynı şekilde biz de İzmir'de tesislerimizde yabancı antrenörleri ağırlıyoruz. Geçtiğimiz ay U13 takımımız Almanya'ya gitti ve oranın önde kulüpleri ile özel maçlar yaptı. Bu yaştaki çocukların böyle uluslararası standartlarda tecrübelenmesi çok önemli. Biz her yaş grubundaki takımlarımızı yılda en az iki defa yurt dışı turnuvalarına götürmeye çalışıyoruz."

"Bizim kendi scoutlarımız bu okulları ve düzenlenen turnuvaları izliyorlar"

Erbesler, kulübün altyapı sistemi ve tesisleri üzerine de, "İzmir'de 4 tane ana tesisimiz var. Bu tesislerin yanında A Takım kamp merkezi var. Bir de U12 turnuvasını da gerçekleştireceğimiz bir tesis var. Yeşilyurt'ta da ilkokul tesisimiz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ise, 200 tane futbol okulu ve 20 binden fazla öğrencimiz var. Bu okullar hepsi Altınordu'nun kontrolünde. Kar amacıyla işletilen değil sadece masrafları karşılayacak aidatlar alınarak işletiyoruz. Bizim kendi scoutlarımız bu okulları ve düzenlenen turnuvaları izliyorlar. Burada tespit edilen yetenekli çocukları ALFA'ya getiriyoruz. Akademiye giren çocukların eğitiminden, spor yaşamına kadar her türlü aktivitesini organize ediyoruz. Önce iyi birey, iyi vatandaş sonra iyi futbolcu olmaları yönünde yetiştiriyoruz. Biz oyuncu yetiştirirken hedeflerini Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayacak şekilde koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz daha yolun yarısındayız"

Türkiye'de yeterince iyi oyuncu yetişmemesine de değinen Can Erbesler, "Biz akademilere önem vermiyoruz. Altınordu gibi bazı kulüplerin sadece akademiye ağırlık vermesi gerekiyor. Avrupa'da futbolun önde gelen ülkelerinin yaptıklarını biz de 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olarak yapabiliriz. Bunlar 10-11 yıllık plan program işi değil. Biz de daha yolun yarısındayız. Biz çocuklarımızı kişilik olarak, sağlık olarak, beslenme olarak her açıdan bir bütün olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 'Türkiye'de akademi yok' diyen Stefan Kuntz'u da daha önce davet ettik tesislerimize. Birkaç gün önce başkanımız da bir yazı kaleme aldı. Ben yine tekrarlıyorum. Kuntz gelip bizi ziyaret etsin ve ondan sonra akademi konusunu nasıl geliştirebileceğimizi konuşuruz" açıklamasında bulundu.

"Bu çocukların bir takıma aidiyet duyması için biraz daha zaman lazım"

Erbesler, Altınordu A Takımı ile ilgili olarak da, "Bizim taraftar sayımız bu çocuklarımız ile beraber artacak. Bu attığımız temellerin karşılığını alacağız. Her hafta çocuk tribününde yaklaşık bin çocuğumuzu maçlara davet ediyoruz. Bu çocukların bir takıma aidiyet duyması için biraz daha zaman lazım. Biz köklü bir spor kulübüyüz. Son dönemde futbola ağırlık verdik. Altay'a Olimpiyat Stadı'nda kaybettiğimiz play-off maçından sonra takımda bir eksen kayması yaşandı. O maçta forma giyen oyunculara yüksek bedellerle transfer teklifleri geldi. Zihinleri karıştı. Çoğu gitti. Akademiden yeni gelenler erken çıkmak zorunda kaldıkları için ayak uydurmaktan zorlandılar. Bu sene de düşme hattına yakın gidiyoruz ama ligde kalacağımıza inanıyoruz. Gelecek sezon direkt Süper Lig'e çıkamasak da, 1. Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Biz misyonumuz gereği yabancı oyuncu oynatmayacağız"

'Altınordu, Süper Lig'e çıkmak istemiyor' algısını yanıtlayan Can Erbesler, "Bizim Süper Lig için zamana ihtiyacımız var. Biz misyonumuz gereği yabancı oyuncu oynatmayacağız. Türk oyuncularla kurulu bir takımla, 14 yabancı oynatan takımlarla mücadele edeceğiz. Bizim genç oyuncularımız daha henüz hazır değilse nasıl mücadele edecekler? Altınordu'nun çıktığı gibi düşen bir takım olmasını istemiyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmalı, Avrupa hedefleri olmalı. Biz bu kulübü zamanında Süper Lig'de görmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak istemiyorlar eleştirisi biraz yanlış anlaşılma ama doğru zamanda çıkalım düşüncesindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

