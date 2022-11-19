Can Öncü Avustralya'da 3. sırada podyumda

Türk motosiklet yarışçısı Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son durağında Avustralya'da üçüncü oldu. Hafta sonunun ilk yarışına yedinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Can Öncü, ıslak zeminde rakiplerini geçerek yarışı üçüncü bitirdi ve bu sezonun 8. podyumuna çıktı. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışı yarın TSİ 06.30'da başlayacak.

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