İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında

Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında
Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında

Gaziantep’te iki işçi servisinin karıştığı 3’ü ağır 22 işçinin ağır yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı kazayı araç kamerası kaydederken kontrolden çıkan servisin diğer servisle çarpışarak takla atması görüntüye yansıdı.

Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde 41 No'lu Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı servisler, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen servislerden biri kaza esnasında takla attı. İki servisinde hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3'ü ağır 22 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Yaralıların tedavileri sürerken korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı servislerin arkasında seyir eden başka bir servisin araç kamerasına anbean yansıdı. Aynı şeritte hareket halinde olan servislerin çarpışma anını araç kamerası saniye saniye kaydetti.

Muhammet Abdulkadir Esen

İLGİLİ HABER
Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Bisikletli çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Bisikletli çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Tuzla TEMde feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti Tuzla TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.