Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 05.26 da Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale açıklarındaki deprem İzmir'den de hissedildi

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olan deprem, İzmir'den de hissedildi.

Mustafa İç



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