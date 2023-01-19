İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 05.26 da Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale açıklarındaki deprem İzmir'den de hissedildi

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olan deprem, İzmir'den de hissedildi.

Mustafa İç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.