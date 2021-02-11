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Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında "Gallipoli Seaways" Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın - Tıkla İzle

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. 22 personel ile 3 yolcunun olduğu gemide 220 araç bulunduğu öğrenildi. Gemideki yangının bir otobüsün tutuşması neticesi başladığı belirtildi.

Utku Yaşar Cüce
 

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