İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü
Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün başlayan kar yağışı ile dağlık kesimler beyaza büründü.

Lapseki'ye dün akşam saat 17.00 sıralarında yağmaya başlayan kar, gece etkisini daha da arttırdı. 200 metre rakıma sahip Dumanlı mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar bölgeye gelerek karın tadını çıkarıp, bol bol video ve fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mevkide gece yarısı kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Çanakkale genelinde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Mustafa Uçmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.