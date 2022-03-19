İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi

Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi
Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi

Dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle Çanakkale-Boğaz hattındaki feribot seferlerinde geçici süreyle sefer değişikliğine gidildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olmasıyla birlikte feribotlara talep azalırken Gestaş Deniz Ulaşım'da zorunlu olarak sefer sayılarını azalttı. Gestaş A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle, 19.03.2022 Cumartesi günü itibariyle 26.03.2022 tarihine kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda, yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılarak yeni tarifenin sadece 1 hafta geçerli olacağı duyuruldu. Boğaz Hattı'nda feribot sefer sayıları yaya geçişlerinin yoğun olduğu sabah ve akşam saatleri sık tutulurken, öğle saatlerinde sefer sayıları azaltıldı.

Utku Yaşar Cüce

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.