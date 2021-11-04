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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis tabakası kısmen etkisini kaybetmesine rağmen boğazın çift yönlü gemi trafiğine kapalı olduğu bildirildi. Feribot seferleri ise belli aralıklarla yapılıyor.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı - Tıkla İzle

Çanakkale Boğazı, dün akşam 22.00 sıralarında başlayan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttıran sis bulutu nedeniyle Çanakkale Boğaz ve Adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Gelibolu-Lapseki hatlarındaki feribot seferlerini geçici süreyle askıya almıştı.

Bu saat itibariyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, yoğun sis nedeniyle durdurulan seferler yeniden başlarken, Gelibolu-Lapseki seferleri yapılamıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nın da çift yönlü gemi trafiğine kapalı olması nedeniyle gemiler Ege ve Marmara girişlerinde bulunan demir yerlerinde beklemeye devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce
 

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