İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 08.45'te Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirmişti. Kalkan sisin ardından Çanakkale Boğazı yeniden çift yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de yoğun sis nedeniyle durdurulan Gelibolu- Lapseki hattındaki seferleri de yeniden başladı.

Utku Yaşar Cüce
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.