Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale'de sabaha karşı etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı, görüş mesafenin düşmesi nedeniyle 01.10 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Öte yandan, Gelibolu- Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı.
Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.
Utku Yaşar Cüce