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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi

Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle Kilitbahir açıklarına demirledi. Gemi, Nazım Tur römorkörü ile Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi - Tıkla İzle

Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken saat 13.00 sıralarında makine arızası nedeniyle Kilitbahir köyü açıklarında demirledi. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

192 ton ağırlığında 40 konteynerin bulunduğu gemi yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römorkörü ile Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Utku Yaşar Cüce
 

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