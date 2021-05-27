Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemide çalışmalar sürüyor

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden, Liberya bayraklı 185 metre boyundaki 'Kavkaz V' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nın Sarıçay mevkiinde geçişi sırasında gece saat 01.15 sıralarında makine arızası meydana geldi.

Arıza nedeniyle sürüklenen geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-9' ve Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi.İki römorkör tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk kuru yük gemisi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Gemide arıza giderilme çalışmaları sürüyor.

Utku Yaşar Cüce

