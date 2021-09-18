Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında çarpıştı.

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemilerin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale Boğazı açıklarında çarpışan iki geminin görüntüleri ortaya çıktı.

Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 03.30 sıralarında çarpıştı.

İki geminin kaptanı da durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Gele Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede deniz kirliliği konusu ile gemilerde hasar tespiti için inceleme yapıyor.

Utku Yaşar Cüce