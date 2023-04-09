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Çanakkale Boğazı'nda kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı'nda kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE’ isimli kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

Gürcistan'dan Suudi Arabistan'a giden, 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE' isimli kimyasal yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Mustafa Suiçmez
 

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