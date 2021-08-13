İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası sebebiyle sürüklenen gemi, kurtarılarak Karanlık Liman’a demirletildi.

Yunanistan'dan Romanya'ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı ‘Lady Zona' adlı demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi. Geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

Utku Yaşar Cüce

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.