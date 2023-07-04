Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Rusya'dan Yunanistan'a giden, 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
İpek Yavaş
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