İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 410 gemi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 410 gemi geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 410 gemi geçti

 Çanakkale Boğazı’ndan 2022 yılında 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 31 bin 410 gemi geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılında 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 31 bin 410 gemi geçti. 2022 yılının ilk 9 ayında 17 bin 503 gemi kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 5 bin 360 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu. En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı.
İstatistiklere göre, boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 10 bin 457 ile ilk sırayı aldı. 5 bin 883 ile dökme yük gemisi ikinci sırada ve 4 bin 326 ile türü belirtilmemiş tanker üçüncü sırada yer aldı. İlk 9 ayda toplamda 28 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Mustafa Suiçmez
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.