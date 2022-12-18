Çanakkale Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 410 gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılında 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 31 bin 410 gemi geçti. 2022 yılının ilk 9 ayında 17 bin 503 gemi kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 5 bin 360 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu. En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı.

İstatistiklere göre, boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 10 bin 457 ile ilk sırayı aldı. 5 bin 883 ile dökme yük gemisi ikinci sırada ve 4 bin 326 ile türü belirtilmemiş tanker üçüncü sırada yer aldı. İlk 9 ayda toplamda 28 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Mustafa Suiçmez



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.