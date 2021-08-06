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Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında
Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm orman arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3'üncü orman yangını çıktı. Sazak mevkiinde dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına 7 arazöz, 1 helikopter, 2 belediye itfaiye aracı ve toplam 76 personel katıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Utku Yaşar Cüce
 

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