Çanakkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması dahilinde terör örgütünün emniyet yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili harekete geçen Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ile Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 eski polis yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.