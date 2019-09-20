Çanakkale ruhu canlanıyor!

Filli Boya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle tarihî alandaki kültürel mirası koruma altına aldı. Proje kapsamında Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti ve tarihî alanda sekiz ayrı köyde toplam 2.100 adet köy evi ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak bakımları yapılacak. Bugüne kadar tarihi ve kültürel değerlerimizi destekleyen birçok projeye imza attıklarını dile getiren Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu “Millî bir değer olan Turkuaz rengi için sanat tarihi profesörü Gül İrepoğlu ile Turkuaz Renk Koleksiyonu'nu hazırladık.Turkuaz rengini anlatan kitabımızı, yurt dışındaki üniversitelere, mimarlık ofislerine ve büyük kütüphanelere yollayarak millî değerlerimizin tüm dünyada tanınmasını sağladık. Yine tarihimize ışık tutan, kültürel zenginliğimizi yansıtan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı başta olmak üzere 11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirdik. 3.500 yıllık Gölyazı'da 200'den fazla evi boyadık, Hasankeyf çarşısını renklendirdik. Şimdi de ‘Zafere Selam' olsun diyerek Çanakkale ruhunu gelecek nesillere taşıyoruz” dedi.

Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Gelibolu Tarihî Alanı'nı açık hava müzesine dönüştürerek 2,5 milyon ziyaretçi sayısını 4 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

İlk boya Kilitbahir köyünde vuruldu

Projenin ilk etabı olarak Kilitbahir köyü pilot bölge olarak seçildi. Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık 1.000 metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12 bin metrekare alana sahip 116 adet binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerinin bakım işlemlerine başlandı.

Serhat Ural