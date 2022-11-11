Çanakkale Şehitliği'nden esinlendi, tek tip mezar hayalini gerçekleştirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Neşat Köse, yıllar önce gezmek için gittiği Çanakkale'de şehitliği ziyaret etti. Şehit kabirlerinin düzeninden etkilenen emekli öğretmen tek tip mezar taşını köyünde de hayata geçirmek istedi. Emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek isteyen Köse, tek tek mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin de desteğini alan Köse, mezar yerlerinin krokisini çizdi. Çevre düzenlemesi ve duvarların yapımı ile hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan emekli öğretmen, şehrin çeşitli bölgelerinden mezarlığa toprak taşıdı. Mahalle sakinlerinin de kolları sıvamasıyla mezarlıkta belirlenen ölçülere göre kabirler yeniden düzenlendi. Yıllar boyunca düzensiz bir şekilde defin işleminin yapılması nedeniyle boş mezarın kalmadığı mahallede emekli öğretmenin hayali sayesinde 130 adet boş mezar yeri daha kazandırıldı. Tek tip mezar taşının da hayata geçirildiği mahalle mezarlığı görenlerin ilgisini çekiyor.



10 yıl önce hayalini gerçekleştirdiğini belirten emekli öğretmen Neşat Köse, “Öğretmenliğim sırasında Çanakkale'ye geziye gitmiştim. Çanakkale'de şehitlikleri dolaşırken oradakilerin çok düzenli olduğunu gördüm. Oradakilere göre bizim mezarlıklarımızı düzensiz gördüm. Conkbayırı'ndan gelirken Anzaklar'ın, Fransızlar'ın mezarlarını gördüm. Çok düzenli çiçekler içeresinde. Mesleğim devam ettiği için o zamanlar pek ilgilenemedim ancak bu bende uhde kaldı. Emekli olursam müsait zaman bulursam bunu kendi mahallemde uygulamaya koyacağım dedim. Nitekim 2012 yılında bu imkânı buldum. Mahallemdeki mezarların düzensizliğini gidermek için bir faaliyete giriştim, sonunda bu hale getirdim. Bu hale gelirken de halkımızın alıştığı belli bir düzen var. Mezarlıklar düzensiz yerleşmiş kimisi geniş, imkanı olan türbe şeklinde yapmış. Halbuki burası herkesin eşit olacağı bir yer. Bunları vatandaşa anlatarak ikna etmeye çalıştım. Zorluklar çektim ama sonunda başardım. Daha sonra vatandaşların da desteği ile bugünkü hale getirttik. Kendi imkânlarımı kullandım vatandaşların desteğini aldım ve bölgemizde örnek bir şekilde bunu yapmaya çalıştık” dedi.

Ozan Köse - Bekir Koca



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