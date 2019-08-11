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Çanakkale Valisi yangın mahalinde inceleme yapıyor

Çanakkale Valisi yangın mahalinde inceleme yapıyor
Çanakkale Valisi yangın mahalinde inceleme yapıyor

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu yarımadasında bulunan Eceabat İlçesinde çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte Çanakkale Valisi yangın mahaline gelerek incelemelerde bulunurken yangına havadan da müdahaleler başladı.

Tarihi Gelibolu yarımadasında bulunan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü'nde dün gece saat 22.30 sıralarında başlayan orman yangını aradan 8 saat geçmesine rağmen halen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen alevleri söndürmek için civar illerden de çok sayıda ekip yangın yerine takviye edildi.
Gece koşulları sebebiyle helikopterler ile müdahale edilemeyen yangın söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da destek verilmeye başlandı. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra 20 araç, 72 arazöz ve 250 personel aralıksız olarak devam ediyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. de feribotları ile ek seferler düzenleyerek çalışmalara destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da havanın aydınlanması ile birlikte yangın mahaline giderek incelemelerde bulundu.  

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