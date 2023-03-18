Çanakkale Zaferi yıldönümünde gazilere ve Ankara'ya göç eden depremzedelere döner ikramı

Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümünde mehteran ekibi ile zaferi kutlayan Yaprak Dönercisi, gazilere ve Ankara'ya göç eden depremzedelere döner ikramında bulundu. Törende yapılan konuşmaların ardından gaziler “Dün, bugün, yarın Cumhuriyetimiz el ele. Biz savaşları milli birlik ve beraberlik ruhumuzla kazandık. Bu zor günleri yine milletçe beraber aşacağız” dedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Verilen bilgiye göre Yaprak Dönercisi, etkinlikte “Çanakkale Geçilmez” ruhuna dikkat çekti. Etkinlikte yaklaşık 1000 kişiye döner dağıtıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.