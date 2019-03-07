Çanakkale zaferinin 104. yılında şehitler orotoryosu sahnelenecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu ve çocuk korosunun sahne alacağı konserde orkestrayı Tolga Taviş, koroyu Mahir Seyrek ve çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, konserin solistleri Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Sema Suna, mezzo-soprano Sibel Kızılateş, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna olacak. Oratoryoda metinleri Antalya devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum seslendirecek.

Hasan Niyazi Tura'nın eseri olan Şehitler Oratoryosu ‘Vatan Sevgisi', ‘Kuruluş ve Kurtuluş Dönemi Dahil Ulusal Bütünlük ve Birliğimizin Korunması için Yapılan Mücadele ve Savaşlar', ‘Şehadet Öncesi', ‘Şehadet Anı', ‘Şehidin Ölüm Sonrası Huzur ve Gururu' başlıklarını taşıyan beş farklı bölümden oluşuyor.