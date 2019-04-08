Çanakkale'de 143 mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, 143 mülteci yakalandı. Operasyonlarda K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K. isimli 5 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mülteciler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 4 kamyonet ise Yed-i Emin otoparkına teslim edildi.

İpek Güney