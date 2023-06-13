Çanakkale'de 1.6 tonluk boğa, 220 bin TL'den alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (54) 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğasını 220 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

Çanakkale'de 36 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Baba mesleğini devam ettiriyorum. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğamız satılıktır. Her bütçeye uygun hayvanımız vardır. Bu boğamız 1 ton 600 kilogramdır. Bu tür büyükbaş hayvana aşırı talep olmuyor. Eğer talep olursa 220 bin TL'ye verebiliriz. Eğer talep olmazsa da kasaba keseceğiz. Bu cins biraz daha büyüyor. O yüzden bu boğamızı biraz daha özenerek baktık. Hisseli almak ağır geliyor. Genelde iş adamları ya da sanatçıların alması lazım. Fiyat olarak normal bütçelere ağır gelir. İkinci el araba fiyatlarına yakın. Boğamız biraz büyük olduğu için, başka büyük hayvanlarımız da var. O yüzden kapıyı sökmek zorunda kaldık. Bu şekilde idare ediyoruz. Büyük hayvanları kestirene ya da kurbanlık olarak satana kadar" diye konuştu.

Mustafa Suiçmez - İpek Yavaş

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