Çanakkale'de 17 defineci gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda 4 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda kaçak kazı olayına karıştığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs daha yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslarla birlikte; 5 adet dedektör, 4 adet dedektör yeleği, 3 adet dedektör kulaklığı, 3 adet dedektör ekran monitörü, 4 adet akü, 5 adet güç aktarım kablosu, 20 adet dedektör çubuğu, 4 adet balıkçı çizmesi, 1 adet araç ele geçirildi.
Yakalanan 17 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
Cüneyt Önder