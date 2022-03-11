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Çanakkale'de 2 çocuk karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi

Çanakkale'de 2 çocuk karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi
Çanakkale'de 2 çocuk karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk mezar taşları üzerindeki karları temizledi.

Çanakkale'de 2 çocuk karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi - Tıkla İzle

Çan'da kar yağışı devam ederken Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi.

Belediyenin güvenlik kameralarına yansıyan o anları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizde kar yağışı devam ederken, Belediyemizin güvenlik kameralarına takılan bu sıcacık görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba saffetmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek belediyemizde ağırlamak istiyoruz” ifadelerine yer vererek paylaştı.

Sevdanur Şahin
 

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